Obst- und Weinbauern erhalten Hilfe für Frostschäden 2020

Erfurt - Mehr als ein Jahr nach den Spätfrösten im Frühjahr 2020 erhalten Thüringer Wein- und Obstbauern Finanzhilfen vom Land. Die Auszahlung der insgesamt 1,2 Millionen Euro habe nun begonnen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Hilfen erhalten insgesamt elf Betriebe, die wegen der Eintragseinbußen und der Schadenshöhe in ihrer Existenz gefährdet waren. Die Anträge von fünf weiteren Betrieben gingen entweder zu spät ein, erfüllten nicht die Formalien oder wurden zurückgezogen.

Im Frühjahr 2020 hatten Spätfroste zu Schäden bei Blüten, Knospen und Fruchtansätzen geführt. Dies führte nach Angaben des Ministeriums im Freistaat zu erheblichen Ertragseinbußen von bis zu 51 Prozent im Obstbau und 42 Prozent im Weinbau.

Auch in diesem Jahr ist die Lage der Weinbauern angespannt. Nach Angaben des Weinbauvereins Bad Sulza litten viele Rebstöcke wegen der strengen Frostnächte im Februar mit Temperaturen von unter minus 20 Grad. Wie die Weinernte Mitte oder Ende September ausfällt, hänge nun von den Temperaturen und der Sonnenscheindauer in den kommenden Wochen ab.