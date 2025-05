Eine gemeinsame Ausfahrt soll es auch in diesem Jahr am ersten Tag des Stadtradelns geben. Treffpunkt ist der Marktplatz.

Calbe - Die Stadt Calbe nimmt in diesem Jahr zum dritten Mal an der bundesweiten Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil. Stolze 20.449 Kilometer legten 79 aktive Radelnde aus der Saalestadt bereits im vergangenen Jahr zurück, erinnert die Verwaltung jetzt. Der diesjährige Aktionszeitraum startet am Montag, 19. Mai und endet nach 21 Tagen am 8. Juni.