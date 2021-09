Bremerhaven - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Champions League auch ihr drittes Spiel gewonnen. Nach den beiden Siegen (2:1 und 3:0) gegen den finnischen Meister TPS Turku setzte sich der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga am Sonntagabend auch gegen die Växjö Lakers aus Schweden durch. In der Eisarena Bremerhaven kamen die Norddeutschen zu einem 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).