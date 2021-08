Plaketten für Kumbernuss, Helm und Drechsler

Neubrandenburg - Die Stadt Neubrandenburg baut ihren „Ruhmesweg des Sports“ aus. An diesem Samstag werden im Zentrum der Stadt drei Bronzeplaketten für den „Walk of Sport“ enthüllt, wie eine Stadtsprecherin am Dienstag erklärte. Diese sind Kugelstoß-Olympiasiegerin Astrid Kumbernuss, Kanu-Champion Rüdiger Helm und Carola Drechsler gewidmet, die 1976 als erste Sportlerin des Sportclubs Neubrandenburg eine Goldmedaille im Kajak-Einer über 500 Meter gewann. Die Enthüllung soll um 15.00 Uhr während des Vier-Tore-Festes stattfinden.

Mit dem „Walk of Sport“ erinnert Neubrandenburg an die Erfolge der Sportler aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Die erste Plakette war vor knapp einem Jahr vom dreifachen Kanu-Olympiasieger Andreas Dittmer feierlich enthüllt worden, der zu den weltweit erfolgreichsten Kanuten gezählt wird.

Der „Ruhmespfad“ orientiert sich am „Walk of Fame“ in Hollywood, führt vom Stadtzentrum zum Kulturpark mit Sportgymnasium am Tollensesee und soll über 34 Plaketten verfügen. Insgesamt holten Sportler aus Neubrandenburg nach Angaben der Stadt bisher 34 olympische Medaillen, darunter 13 Goldmedaillen. Die Bronzearbeiten werden über eine Bürgerstiftung finanziert.