Polizeieinsatz und Umleitungen: Schneeballschlacht in Leipzig Connewitz artet aus

Am Connewitzer Kreuz kam es am Freitagabend zu einer Schneeballschlacht, die mit einem Polizeieinsatz endete. Doch als die Beamten zum Einsatzort kamen, flogen dabei nicht nur Schneebälle.

Anhänger der linken Szene liefern sich am Connewitzer Kreuz in Leipzig (Sachsen) eine Schneeballschlacht.

Leipzig/dpa - Bei einer Schneeballschlacht in Leipzig haben mehrere dutzend Menschen am Freitagabend gegen 20 Uhr auch Busse und Bahnen beworfen. Der öffentliche Nahverkehr musste umgeleitet werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ebenso wurde versucht, Warnbaken von einer Baustelle auf eine Grünfläche zu ziehen.

Als Beamte einschritten, wurden Flaschen und Steine in ihre Richtung geworfen, verletzt wurde niemand.

Anhänger der linken Szene liefern randalieren am Connewitzer Kreuz in Leipzig (Sachsen) nach einer Schneeballschlacht. Als die Polizei anrückte, seien die Beamten mit Pflastersteinen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher. Foto: dpa-Zentralbild

Erst gegen 21.40 Uhr konnten Bus und Bahn wieder planmäßig fahren. Ein junger Mann konnte wenig später gestellt werden. Gegen den 19-Jährigen wird wegen des Verdachts eines versuchten Körperverletzungsdelikts ermittelt.

Zahlreiche Polizeibeamte und Einsatzkräfte sichern das Connewitzer Kreuz in Leipzig. Foto: fux/ dpa-Zentralbild

In Leipzig sei diese Form der Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz für die Beteiligten bereits seit Jahren eine Art Tradition.