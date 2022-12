Acht Stunden Vollsperrung auf A14 bei Staßfurt

Auf glatter Fahrbahn ist es am Sonnabend auf der Autobahn zwischen Schönebeck und Bernburg seit dem frühen Morgen zu mehreren Unfällen gekommen. Was war passiert?

Staßfurt - Auf Höhe der Anschlussstelle Staßfurt kam es zu zwei Unfällen. Zunächst in Richtung Magdeburg, wenig später in Richtung Halle. Dort kam es sogar zu einer Karambolage mehrerer Autos und Lastkraftwagen. Drei Menschen wurden verletzt. So kam es dazu.