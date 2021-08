Regnerisches Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin - Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern bleibt am Freitag unbeständig und regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei kühlen 18 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Vormittag kommt es vermehrt zu Schauern, am Nachmittag lockert es landesweit etwas auf. In der Nacht bleibt es ähnlich unbeständig, mit Schauern vor allem an der Küste. Am Samstag wird weiter Regen erwartet, auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen bleiben bei bis zu 18 Grad.