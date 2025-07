London - Vor den Augen von Königin Camilla ist Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic erstmals in ihrer Karriere in das Halbfinale von Wimbledon eingezogen. Knapp 15 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella setzte sich die 28 Jahre alte Schweizerin mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) gegen die Russin Mirra Andrejewa durch.

Camilla unterhielt sich während der Viertelfinal-Partie zeitweise angeregt mit Schauspieler Hugh Grant, der hinter ihr in der Royal Box saß. „Es ist unglaublich, ein Traum wird wahr, ich bin einfach sprachlos“, sagte Bencic über ihren Halbfinaleinzug und sprach über ihre Rolle als Tennisspielerin und Mutter.

„Ich bin sehr stolz. Es ändert sehr viel, es würde ohne meine großartige Familie nicht gehen. Wir genießen das Leben auf Tour, es ist schön, dass wir diese Erfahrungen gemeinsam machen.“. Sie hatte ihre Tochter im April 2024 zur Welt gebracht und war Ende Oktober auf die Profitennis-Tour zurückgekehrt.

Andrejewa folgt nicht auf Scharapowa

In einer umkämpften Partie zeigte Bencic in beiden Sätzen im Tie-Break die besseren Nerven. Die 18 Jahre alte Andrejewa verpasste es damit, als jüngste Spielerin seit der Russin Maria Scharapowa ins Wimbledon-Halbfinale einzuziehen.

Bencic trifft am Donnerstag im Halbfinale auf die frühere Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen. Die 24-Jährige bezwang Ljudmila Samsonowa aus Russland mit 6:2, 7:5. „Es fühlt sich großartig an, ich habe Gänsehaut nach diesem Sieg“, schwärmte Swiatek. „Dieses Jahr genieße ich es, hier zu spielen. Ich habe wirkliche Fortschritte auf diesem Belag gemacht.“

Swiatek in starker Form auf Rasen

Swiatek gewann in ihrer Karriere bereits fünf Grand-Slam-Titel, kam in der Vergangenheit auf Rasen jedoch selten gut zurecht. Diese Saison präsentiert sie sich aber in starker Form und stand zuletzt beim Vorbereitungsturnier in Bad Homburg im Finale.

Das zweite Halbfinale bestreiten Laura Siegemunds Bezwingerin Aryna Sabalenka aus Belarus und die Amerikanerin Amanda Anisimova.