Seit der Pandemie gehen die Zahlen an Auswanderern auch in Sachsen-Anhalt zurück. Nicht so bei den Rentnern. Wir zeigen, welche Länder unter deutschen Senioren besonders beliebt sind.

Magdeburg/Berlin - Nach langen Jahren der Arbeit die neue Freiheit genießen und irgendwo noch einmal vollkommen neu anfangen? Das steht offenbar bei immer deutschen Rentnern auf ihrer persönlichen To-Do-Liste. Die Lust der Rentner auf einen Lebensschwerpunkt an einem anderen Ort auf der Welt ist ungebrochen. Etwa sieben Prozent aller Rentenempfänger packten bislang ihre Koffer für immer und bezogen ihre in Deutschland erarbeitete Alterssicherung im Ausland. Dabei ist die Auswander-Laune der Deutschen unter Corona deutlich zurückgegangen. Machten sich noch 2016 fast anderthalb Millionen Menschen mit deutschem Pass auf den Weg ins Ausland, waren es 2020 nur gut 967.000.



Mehr Statistiken finden Sie bei Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Mehr Rentner aus Westdeutschland

Laut statistischem Bundesamt kamen dabei die meisten der Ausreisewilligen aus dem Westen der Republik. Im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen, dem Spitzenreiter unter den Bundesländern, packten 2020 fast 198.000 Menschen ihre Koffer für immer. Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt machten sich nur knapp 18.000 auf den Weg in ein neues Leben, darunter viele Ältere und Alte. Und: Nur knapp 248.000 Menschen mit deutschem Pass bezogen ihre Rente im Ausland. Die übergroße Mehrheit der im Ausland ausgezahlten Geldsummen gingen an Einwohner anderer Länder, die in Deutschland in der Vergangenheit Rentenansprüche erworben haben - vor allem an Italiener, Spanier und Österreicher.



Mehr Statistiken finden Sie bei Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Doch wohin zieht es nun die Deutschen im Lebensabend? Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung, die keine nach Bundesländern geordnete Statistik ausweist, sind dies die beliebtesten Ziele für Senioren im Ausland:



1) In die Nachbarländer Deutschlands verschlägt es besonders viele Deutsche im Alter: Gut 27.000 verbringen ihren Lebensabend in Österreich und fast genauso viele verschlägt es in die schöne Bergwelt der Alpen in die Schweiz.

Sangria in Spanien, Promis in Frankreich

2) Einen Lebensabend unter Palmen gönnen sich viele Senioren auf der anderen Seite des Altlantischen Ozeans. In den USA sind es vor allem die südlichen Gebiete, die die gut 23.000 deutschen Rentner anlocken.

3) Auch im Lieblings-Auswandererland Spanien haben viele ältere Deutsche ihre Zelte aufgeschlagen. Gut 22.000 gönnen sich dort dauerhaft Sonne, Strand und Sangria.

4) Immerhin gut 18.000 Deutsche möchten ihren lang ersehnten Ruhestand lieber in der lieblicheren, nördlichen Natur Frankreichs verbringen. Das Land hat neben jeder Menge Kultur und Weltoffenheit auch legendäre Badeorte im Süden zu bieten, in denen die Reichen und Schönen des internationalen Jetset immer öfters auf deutsche Senioren treffen könnten.

5) Die Niederlande sind für ihren entspannten Lebensstil, die Nähe zum Meer und die Fahrrad-Stadt Amsterdam bekannt. Und nun auch bald für die vielen deutschen Auswanderer, die ihren Lebensabend in dem kleinen Nachbarland Deutschlands verbringen möchten.

Vielfältige Gründe sprechen fürs Ausland

Die Gründe fürs Auswandern im Alter sind offenbar vielfältig, wie die Deutsche Rentenversicherung erklärt. Neben dem Wunsch nach einer individuellen Gestaltung des Lebensabends und der Hoffnung auf günstigere Lebenshaltungs- und Pflegekosten kämen auch steuerliche Vorteile in Betracht. Aber Vorsicht: "Mit vielen Ländern bestehen Doppelbesteuerungsabkommen, so dass auch bei einem Wohnsitz im Ausland Steuern zu zahlen sind", so Sprecherin Katja Braubach.