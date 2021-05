Schauspiel Hannover setzt auf Gegenwartsromane

Hannover - Das Schauspiel Hannover bringt in der kommenden Spielzeit eine Reihe von Gegenwartsromanen auf die Bühne. So feiert Ende Februar 2022 „Annette, ein Heldinnenepos“ nach Anne Webers Roman Premiere. „Ich freue mich sehr, dass ich diese Geschichte hier erzählen darf - mit der Besetzung Corinna Harfouch und Oscar Olivo“, sagte Regisseurin Lily Sykes am Freitag. Mit dem Schauspieler-Duo hatte sie 2019 bereits „Orlando“ in Hannover inszeniert.

Zu den weiteren Roman-Inszenierungen zählen die Uraufführungen „Vater unser“ nach dem Roman von Angela Lehner sowie „Ein Mann seiner Klasse“ nach Christian Barons Buch. Es sei keine bewusste Entscheidung für Romane gewesen, sagte Schauspiel-Intendantin Sonja Anders. „Ich würde von Stoffen sprechen, die uns angesprungen sind.“

Olivia Wenzel zum Beispiel schreibe in „1000 Serpentinen Angst“ dermaßen theatral und auch surreal über ihren Weg durch die Zeit, über Sexismen und Rassismen. In dieser Drastik und mit diesem Mut werden aktuelle Entwicklungen nach Anders Beobachtung derzeit noch nicht in neuen Theaterstücken verhandelt.

Eröffnet wird die Spielzeit 2021/2022 am 24. September mit „Der eingebildete Kranke“ von Molière. Insgesamt erwarten die Zuschauer 24 Neuproduktionen, davon 10 Erst- und Uraufführungen. Intendantin Anders rechnet coronabedingt mit einer 50-prozentigen Auslastung nach der Sommerpause. Weil die Infektionszahlen in Niedersachsen so deutlich zurückgegangen sind, kann das Schauspiel Hannover bereits in diesem Juni nach langer Durststrecke noch sechs Premieren mit Live-Publikum herausbringen.