Schulstiftung will Gehalt für Grundschullehrer angleichen

Erfurt - Nachdem staatliche Grundschullehrer in Thüringen seit August mehr Gehalt bekommen, will auch die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland das Gehalt ihrer Grundschullehrer anpassen. Über die Details will die Stiftung heute (10.00 Uhr) informieren. Außerdem will sie vor dem Schulbeginn am Montag über die geplanten Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie informieren. Die Evangelische Schulstiftung hatte sich nach eigenen Angaben bereits zu Beginn der Sommerferien für eine Testpflicht in den ersten beiden Schulwochen entschieden.