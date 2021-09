Sonne und viele Neugierige: 30. Agrarmesse MeLa öffnet Tore

Mühlengeez - Bei Sonnenschein und regem Besucherandrang hat in Mühlengeez (Landkreis Rostock) die 30. Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung (MeLa) ihre Tore geöffnet. Am Eingang bildeten sich am Donnerstag anfangs kleine Schlangen, da Gäste ihre Impfnachweise oder Corona-Testnachweise vorzeigen mussten. Trotz des Dauerregens am Vortag sind die Wege gut begehbar, „denn es wurden ganz schnell tonnenweise Holzschnitzel ausgebracht“, sagte Christin Mondesi von der Messe und Ausstellungsgesellschaft mbH (MAZ).

Bei der Jubiläumsauflage der laut Veranstalter größten Agrarmesse Norddeutschlands stellen bis Sonntag mehr als 700 Aussteller ihre Maschinen, etwa 1000 Tiere und unterschiedlichste Agrarprodukte sowie Gartenbauerzeugnisse aus. In den Vorjahren hatte die Agrarmesse etwa 70.000 Besucher, 2020 war sie pandemiebedingt ausgefallen.

Die offizielle Eröffnung soll Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei den Tierschauen am Vormittag vornehmen. Die MeLa ist nach Angaben von Landesagrar- und -umweltminister Till Backhaus (SPD) die wichtigste Messe im Nordosten Deutschlands.