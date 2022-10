Sonntag bewölkt: Milder Wochenstart

Bremen/Hannover - Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet am Sonntag ein bewölkter Tag. An der Nordsee kommt es zu einzelnen Schauern. Im Süden besteht trotz Wolken nur eine geringe Regenwahrscheinlichkeit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die milden Temperaturen liegen im Höchstwert zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht zu Montag lockern sich die Wolken allmählich auf. Im Nordwesten regnet es im Verlauf leicht. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad.

Der Wochenstart bleibt durchmischt in Niedersachsen und Bremen. Am Montag soll es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Südosten zwar erst heiter werden, ansonsten überwiegend jedoch Wolken und später im Nordwesten sogar Schauer und teils Gewitter geben. Die Temperaturen liegen bei 19 Grad an der Küste, ansonsten bei milden 20 bis 23 Grad im Inland. Die Nacht zum Dienstag bleibt mit Temperaturen zwischen 14 und 11 Grad ebenfalls recht mild. Dabei kommt es zu Regen, der sich im Verlauf der Nacht auflockert. Auch der Dienstag startet mit vielen Wolken, es bleibt zunächst jedoch überwiegend trocken. Nur im Süden soll es zu Beginn des Tages regnen. Die Höchsttemperatur soll am Dienstag bei bis zu 19 Grad liegen, an der See bei 16 Grad.