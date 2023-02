Spieler fehlen: FC Bayern in Wolfsburg mit Müller im Sturm

Wolfsburg - Bayern-Star Thomas Müller muss im wichtigen Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg wieder in der ungeliebten Stürmerrolle aushelfen. Hintergrund ist, dass dem FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Volkswagen-Arena insgesamt acht Spieler fehlen - darunter der Stamm-Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Der WM-Spieler Kameruns hat einen Magen-Darm-Infekt. Auch Innenverteidiger Dayot Upamecano (Adduktoren-Beschwerden) und Ryan Gravenberch (Knieprobleme) sind nicht dabei.

Die Bayern sind mit drei Bundesliga-Spielen ohne Sieg in das neue Jahr gestartet und wollen sich in Wolfsburg die Tabellenführung zurückholen. Der 1. FC Union Berlin war am Vortag durch ein 2:1 gegen Mainz 05 vorbeigezogen.

Noch mehr schwebt allerdings das Thema Manuel Neuer über diesem Aufritt. Der aktuell verletzte Bayern-Kapitän hatte den Verein in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ massiv für die Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic kritisiert. Vorstands-Chef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic reagierten darauf mit deutlichen Worten Richtung Neuer.