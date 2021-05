St.-Pauli-Profi Lankford wechselt nach Wiesbaden

Hamburg - Offensivspieler Kevin Lankford verlässt den Zweitligisten FC St. Pauli und wechselt zum Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison spielte der 22-Jährige auf Leihbasis für die Hessen.

Lankford war 2019 vom 1. FC Heidenheim zu den Hamburgern gewechselt und hat 22 Pflichtspiele für die Profimannschaft sowie sieben Partien für das Regionaliga-Team (3 Tore) absolviert. In Wiesbaden erzielte er in der Rückrunde in 16 Spielen zwei Tore.

„Der Schritt zum SV Wehen Wiesbaden im Januar war für Kevin die richtige Entscheidung. Er hat dort gute Leistungen gezeigt und sich einen Stammplatz erarbeitet. Diese Perspektive hätten wir ihm aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Kader auch in der kommenden Spielzeit nicht bieten können“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann.