Menschen, die Jugendliche für einen Gastaufenthalt in Deutschland aufnehmen möchten, sind rar. Interessierte können sich jetzt informieren. Das Gleiche gilt für Jugendliche, die einen Auslandaufenthalt absolvieren möchten.

Verein sucht Familien für Gastschüler in Magdeburg und Umgebung

Magdeburg - Am 28. Juni veranstaltet die Austauschorganisation AFS ab 11 Uhr ein Treffen als Mitbringparty im Nordpark Magdeburg. Gefeiert werden die Gastschüler aus dem zu Ende gehenden Schuljahr – unter anderem aus Frankreich und Belgien –, die nun ihre Rückreise antreten.

Doch der Blick geht nicht nur zurück, sondern auch nach vorn: AFS sucht dringend Familien, Paare oder Einzelpersonen in ganz Sachsen-Anhalt, die sich vorstellen können, einen Gastschüler für drei, sechs oder zehn Monate bei sich aufzunehmen. Weltweit warten motivierte Jugendliche auf eine Chance.

Das Treffen bietet eine Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre mit aktuellen Gastfamilien, Schülern und Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen und sich unverbindlich zu informieren. Wer offen ist für andere Kulturen, junge Menschen unterstützen möchte und Lust hat, ein Stück Welt ins eigene Zuhause zu holen, ist willkommen.

Infos und die Anmeldung an Gastfamilien-MD@gmx.de per E-Mail oder als Textnachricht an 0176/43373395.

Auch Jugendliche, die selbst einen Auslandsaufenthalt planen, sind herzlich willkommen.