Thüringenforst rechnet mit geringen Mäuseschäden

Erfurt - Die Forstverwaltung in Thüringen rechnet aktuell mit vergleichsweise wenig Schäden durch Mäuse in den Wäldern. Seit dem warmen und trockenen Sommer liege die Mäusedichte fast überall unter dem Vorjahreswert, teilte Thüringenforst am Dienstag in Erfurt mit. In den kommenden Jahren könnten die Mäuseschäden allerdings wieder zunehmen. Das liege daran, dass beim Waldumbau und bei der Wiederbewaldung auf einen höheren Anteil an Laubbäumen gesetzt werde. Laubhölzer würden eher zum Ziel von Mäusefraß als Nadelhölzer.