Tödlicher Autounfall bei Lauchhammer

Lauchhammer - Bei einem Autounfall zwischen Lauchhammer und Grünewalde (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Wagen brannte in der Nacht zum Sonntag komplett aus, nachdem er in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Nähere Angaben zur Unfallursache oder zur Identität des Fahrers lagen zunächst noch nicht vor.