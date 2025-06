Bei der Bekämpfung eines Gaslecks musste die Feuerwehr Spezialkräfte des technischen Dienstes in den Einsatz schicken.

Giftiges Gas in Tiefgarage - Feuerwehr mit Schutzausrüstung

Berlin - In einer Tiefgarage in Berlin-Wilmersdorf ist aus einer Klimaanlage giftiges Ammoniakgas ausgetreten. 50 Feuerwehrleute waren am Vormittag im Einsatz, zum Teil Spezialisten mit Schutzausrüstung, wie mitgeteilt wurde.

Bauarbeiter hatten gegen 8.00 Uhr den Vorfall in dem Gebäude an der Bundesallee Ecke Waghäuseler Straße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Gas entwich demnach in einem Technikraum. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Feuerwehr musste das Leck abdichten und das Gebäude entlüften.