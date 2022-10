Unbekannter parkt Transporter um: Zusteller ohne Fahrzeug

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“.

Gera - In Gera hat ein unbekannter Täter einen Posttransporter umgeparkt. Ein 55-jähriger Postzusteller habe seinen Transporter am Mittwoch nach einer Zustellung nicht mehr wiederfinden können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Fahrzeug sei nach kurzer Suche keine zwei Kilometer vom ursprünglichen Parkplatz entfernt gefunden worden. Von der unbekannten Person, die den Wagen wegfuhr, fehle weiter jede Spur. Ob der Wagen gestohlen werden sollte, blieb offen. Die Polizei sucht nach Zeugen.