Vorfahrt missachtet: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Wernigerode - Nach einem Verkehrsunfall in Wernigerode im Harz sind zwei Menschen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag hatte ein 35-Jähriger aus dem niedersächsischen Goslar die Vorfahrt einer 34-Jährigen aus Wernigerode missachtet. Beide Fahrzeuge seien am Samstagnachmittag auf einer Kreuzung nahe der A36-Abfahrt Wernigerode-Nord zusammengestoßen, hieß es. Der Mann und die Frau wurden den Angaben zufolge schwer verletzt und die Autos stark beschädigt.