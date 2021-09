Warnstufe: Test für Restaurantbesuch in Hildburghausen nötig

Hildburghausen - Im Landkreis Hildburghausen wird von Menschen, die nicht geimpft sind oder als genesen gelten ab Dienstag ein negativer Corona-Test beim Besuch des Innenbereiches eines Restaurants verlangt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat das Landratsamt am Montag veröffentlicht. Sie soll am Dienstag in Kraft treten, wie der Landkreis informierte. Die Kommune setzt damit das Thüringer Warnstufensystem um. In Hildburghausen gilt bereits seit Tagen die Corona-Warnstufe eins.

Nach der neuen Verfügung wird die 3G-Regelung (nur Geimpfte, Getestete oder Genesene haben Zugang) auch auf den Besuch der Innenbereiche von Schwimmbädern, Saunen, Freizeitbädern und Fitnessstudios ausgeweitet. Auch für größere Veranstaltungen und bei touristischen Übernachtungen sind solche Tests nötig.