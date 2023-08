Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das berichtet das Portal „Welt online“ (Montag). Eine stärkere Asylzuwanderung habe es nur in vier anderen Jahren gegeben. Bei Anträgen von Türken sei ein Zuwachs um 200 Prozent verzeichnet worden.

Damit verschärft sich die Migrationskrise in Deutschland weiter. So habe es im zurückliegenden Juli laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 23 674 Asyl-Erstanträge gegeben. Dazu kommen noch umstrittene „Asylfolgeanträge“. „Die Folgeanträge werden überwiegend von abgelehnten Asylbewerbern gestellt, die direkt im Anschluss noch einmal versuchen, mit einer neuen Fluchtgeschichte anerkannt zu werden“, so die „Welt“. Allerdings blieben auch abgelehnte Asylbewerber mehrheitlich in Deutschland.

Fakt ist, dass fast alle Asylbewerber aus sicheren Drittstaaten nach Deutschland einreisen. Nach Artikel 16a des Grundgesetzes können sie sich nicht auf politisches Asyl berufen: „Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist.“

Zu den Asylantragsstellern kommen noch Menschen aus der Ukraine, deren Asylstatus automatisch anerkannt wird. In Deutschland leben gegenwärtig rund 1,07 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine, wobei diese Zahl aus dem Mai stammt. Das sind mehr als in jedem anderen EU-Land. (uk)