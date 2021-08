Zahl der Bafög-Empfänger zum ersten Mal seit 2010 gestiegen

Erfurt - Zum ersten Mal seit 2010 ist die Zahl der Bafög-Empfänger in Thüringen im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Demnach erhielten rund 22 000 Schüler und Studenten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Das sind rund 1200 mehr als noch 2019. Vor zehn Jahren waren es mehr als 35 000 Schüler und Studenten, die auf diese Art finanziell vom Staat unterstützt wurden.

Treiber dieser Entwicklung sind die Studenten. Rund 14 500 bezogen nach Angaben der Statistiker im vergangen Jahr Bafög, 2019 waren es etwa 1900 weniger. Gleichzeitig sank die Zahl der unterstützten Schüler um 6060 auf rund 7600.

Durchschnittlich erhielt jeder Bafög-Empfänger im vergangenen Jahr 524 Euro pro Monat. In 2019 lag dieser Betrag noch bei 477 Euro. Demnach wurden in Thüringen in 2020 92,3 Millionen Euro für die Ausbildungsförderung von Studenten und Schülern ausgegeben. Im Vergleich zu 2019 sind das 14,3 Millionen Euro mehr.

Bundesweit ging die Zahl der Bafög-Empfänger im vergangenen Jahr zurück. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren es 41 000 Menschen weniger als 2019 und damit 639 000, die nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Leistungen erhielten.