Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt gesunken

Magdeburg - Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist binnen einer Woche wieder zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Donnerstag einen Wert von 205,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tagen an. Vor einer Woche waren es noch 232,2 gewesen, vor zwei Wochen 228,2. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag laut RKI bei 254,3, in der Vorwoche hatte der Wert 239,6 betragen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt meldeten dem RKI seit dem Beginn der Pandemie mehr als 941.600 Infektionen, wie am Donnerstag aus dem RKI-Dashboard hervorging. Es wurden 6101 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erfasst. Sachsen-Anhalt hat rund 2,18 Millionen Einwohner.