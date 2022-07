Merz vollzieht endlich die Wende

In einem Beitrag in der „Zeit“ verurteilt der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz den außen- und energiepolitischen Irrweg der Merkel-Ära. Die SPD verweigert sich der Aufarbeitung.

Friedrich Merz gehört in diesen Tagen zu den wenigen Politikern in Berlin, die die erstaunlich russlandfreundliche Politik, die seit der Kanzlerschaft Angela Merkels von allen Parteien mit Ausnahme der Grünen betrieben wurde, kritisieren darf. Er war nicht dabei, als SPD und CDU Deutschland in die Energieabhängigkeit von Russland geführt haben. Er verantwortet die fundamentalen außenpolitischen Fehler der großen Koalition nicht, die möglicherweise der Ukraine die Existenz kosten werden. Mit seinem Beitrag beginnt die Aufarbeitung des deutschen Irrwegs zumindest in der CDU.