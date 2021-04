Armin Laschet wird für die Union als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im September gehen. Der CDU-Parteivorsitzende wurde vom Parteivorstand in der Nacht für als Kanzlerkandidat nominiert.

Berlin. Der CDU-Bundesvorstand hat in der vergangenen Nacht über die Kanzlerkandidatur entschieden. Armin Laschet geht bei der Bundestagswahl im September für die Union ins Rennen ums Kanzleramt. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend.



So haben sich nach über sechs Stunden Beratungen 31 Vorstandsmitglieder für den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen als Kandidaten entschieden. Konkurrent Markus Söder (CSU) bekam demnach neun Stimmen. Zudem gab es sechs Enthaltungen.

In der Union gab es in den vergangenen Tagen einen regelrechten Machtkampf, in dem sowohl Söder als auch Laschet immer wieder ihre Ambitionen kund taten. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte aber am Montag in einer Pressekonferenz klar gestellt, dass er jeden Beschluss des CDU-Bundesvorstandes respektieren würde.

Laschet hingegen drängte zuletzt darauf, eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur nicht weiter hinauszuzögern, und den Bundesvorstand der Partei entscheiden zu lassen. Dort hatte der Westfale die besseren Karten. Eine Entscheidung der Bundestagsfraktion der Union hätte vermutlich ein anderes Ergebnis gebracht. Auch eine Befragung der "Basis", der Kreisvorsitzenden, die angeblich von mehreren Mitgliedern des Parteivorstands ins Spiel gebracht wurde, hätte wohl Söder als Kanzlerkandidaten ergeben.

Markus Söder hatte zuletzt bei den Beliebtheitswerten immer vor Armin Laschet gelegen. Die Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt. Bislang hatten nur die SPD mit Finanzminister Olaf Scholz und die Grünen ihre Parteivorsitzende Annalena Baerbock als Kandidaten für die Wahl nominiert.