Die grüne Partei setzt sich für die Entkriminalisierung von Cannabis ein. Was sich wie ein schlechtes Wortspiel anhört, hat einen Hintergrund, der bis in die 70er Jahre zurückreicht.

Berlin. Die Grünen sind anscheinend immer auf einem Hoch, einem "High", unterwegs. Erst am Montag kürten sie überraschend Annalena Baerbock zu ihrer Kanzlerkandidatin. Am Dienstag arbeiten sie bereits wieder an ihren politischen Zielen.

Dazu gehört seit längerer Zeit schon die "Entkriminalisierung" von Marihuana und dessen Konsumenten. Auf dem Twitterkanal der Grünenfraktion im Bundestag wurde deshalb ein Tweet gepostet, der genau dieses Ziel der Partei aufgreift.



Der Tweet zeigt ein Foto von Hanfpflanzen mit ihren charakteristischen Laubblättern. Darüber steht der Text "Cannabis regulieren statt kriminalisieren". In der Erläuterung zu dem Bild heißt es zum einen, "Cannabis ist die meistkonsumierte illegale Droge in Deutschland". Dazu schreibt die Grünenbundestagsfraktion, dass der Anteil an minderjährigen Konsumenten steige.



Für echten Jugend- & Gesundheitsschutz muss es Regeln für den Handel und eine kontrollierte Abgabe von Cannabis geben! Die Grünen via Twitter

Die Partei sieht die Lösung darin, dass es Regeln für den Handel und eine kontrollierte Abgabe von Cannabisprodukten geben müsse. So sei ein "echter Jugend- und Gesundheitsschutz möglich.



Die Grünen begehen den "Kiffertag"

Dass die Grünen dafür genau diesen Tag für ihren Tweet wählten kommt nicht von ungefähr. Der 20. April gilt weltweit als "Kiffertag". Dem Datum kommt eine besondere Bedeutung zu. So haben sich in den 70er Jahren in den USA die Marihuana rauchenden Jugendlichen mit dem Code "420" - gesprochen fourtwenty - zum kiffen nach dem Schulunterricht, also 16.20 Uhr, verabredet. Die US-Schreibweise des Datums beginnt immer mit dem Monat, erst dann kommt der genaue Tag. Dies bedeutet für den 20. April die Schreibweise 4.20..

Die Grünen verfolgen die Legalisierung, beziehungsweise "Entkriminalisierung" von Marihuana seit Jahren. Bereits im Wahlkampf zur Bundestagswahl 1998 hatten sie dieses Ziel in ihr Wahlprogramm aufgenommen.

Der Tweet sorgt beim Kurznachrichtendienst für ziemliche Furore. Nach vier Stunden wurde der Beitrag fast 300 Mal geteilt und über 2000 Mal mit "gefällt mir markiert". Doch nicht alle Twitter-User sind von dem Engagement der Partei angetan. In den Kommentaren unter dem Tweet gibt es einige kritische Stimmen, die den Vorstoß der Grünen ablehnen. Dazu bedienen sich die Kommentatoren zum Teil einer eher drastischen Wortwahl. Ein Kommentator möchte die Parteimitglieder wegen des Legalisierungsbestrebens sogar einsperren lassen.