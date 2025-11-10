Liveticker
Justiz Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kommt unter Auflagen frei
10.11.2025, 13:49
Paris - Nach rund drei Wochen Haft darf Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy das Gefängnis unter Auflagen wieder verlassen. Das Pariser Berufungsgericht entschied, dass der 70-Jährige das Berufungsverfahren gegen seine Verurteilung in der Libyen-Affäre unter Justizaufsicht in Freiheit abwarten kann.