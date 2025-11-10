weather wolkig
  Justiz: Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kommt unter Auflagen frei

Justiz Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kommt unter Auflagen frei

Von dpa 10.11.2025, 13:49
Frankreichs inhaftierter Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis unter Auflagen verlassen. (Archivbild)
Frankreichs inhaftierter Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis unter Auflagen verlassen. (Archivbild) Thibault Camus/AP/dpa

Paris - Nach rund drei Wochen Haft darf Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy das Gefängnis unter Auflagen wieder verlassen. Das Pariser Berufungsgericht entschied, dass der 70-Jährige das Berufungsverfahren gegen seine Verurteilung in der Libyen-Affäre unter Justizaufsicht in Freiheit abwarten kann.