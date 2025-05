Indien greift am Abend pakistanische Ziele an. Pakistans Premier Sharif wendet sich mit deutlichen Worten an den Erzrivalen.

Islamabad/Neu-Delhi - Nach dem indischen Angriff auf pakistanische Ziele kündigt der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif eine Reaktion an. „Pakistan hat jedes Recht, eine angemessene Antwort auf diese von Indien verhängte Kriegshandlung zu geben, und eine angemessene Antwort wird auch gegeben“, sagte der Sharif laut einer offiziellen Mitteilung. Indien griff am Abend mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir an.

Pakistanische Geheimdienstkreise meldeten daraufhin den Abschuss von zwei indischen Kampfjets. Bei den indischen Luftangriffen wurde laut Geheimdienstkreisen ein Kind getötet.

Mit dem indischen Angriff eskalieren die jüngsten Spannungen zwischen den beiden Atommächten erheblich. Ausgelöst wurden sie durch einen Terroranschlag am 22. April in dem indischen kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir. Bewaffnete Angreifer hatten dort auf einer Bergwiese in einer Urlaubsgegend nahe der Stadt Pahalgam 26 Menschen getötet - vorwiegend indische Touristen. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, was Islamabad zurückweist.