„Soldaten der Nato sind bereits in der Ukraine“

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski (61) hat bei einer Veranstaltung zum 25. Jubiläum des Nato-Beitritts seines Landes öffentlich verkündet, dass „Soldaten aus Nato-Ländern bereits in der Ukraine sind“. Das wird auf dem Portal „Bild online“ berichtet. Er wolle „den Ländern danken, die dieses Risiko eingehen. Sie wissen, wer sie sind“, sagte der Minister am Sonntag. „Die Präsenz von Nato-Truppen in der Ukraine ist nicht undenkbar. Ich begrüße die Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron“, schrieb Sikorski zuvor auf der Plattform X.

Sikorski ist nicht unumstritten – wenn auch aus anderen Gründen. Der deutsche EU-Abgeordnete Martin Sonneborn (Die Partei) hatte der „Welt“ vor wenigen Tagen gesagt, dass Sikorski 93.000 Euro als Berater der Vereinigten Arabischen Emirate erhalten habe. Zwischen 2019 bis 2023 soll er als EU-Abgeordneter neben seinen Diäten jährlich zwischen 588.000 und 804.000 Euro an Nebenverdiensten eingenommen haben. (UK)