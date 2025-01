Sie war die Stimme für Barrierefreiheit und soziale Gerechtigkeit im Bundestag: Stephanie Aeffner. Jetzt ist die Abgeordnete der Grünen im Alter von 48 plötzlich gestorben. Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist groß.

Berlin. - Seit 2021 war Stephanie Aeffner Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie konzentrierte sich auf Themen wie Barrierefreiheit, Inklusion und Armutsbekämpfung. Jetzt ist die Bundestagsabgeordnete der Grünen plötzlich gestorben.

Lesen Sie auch: Sportler, Musiker, Politiker: Diese Prominenten sind im Jahr 2025 gestorben

"Wir sind traurig und erschüttert", geben die Grünen den überraschenden Tod der 48-Jährigen in einer Mitteilung bekannt. "Wir verlieren eine sehr geschätzte Abgeordnete, die mit Leidenschaft, großer Überzeugung und Expertise für ihre und unsere Anliegen gekämpft hat", heißt es weiter.

Lesen Sie auch: Bürgergeld: Was die umfangreiche Sozialreform bringt

Ein zentraler Aspekt der Arbeit von Aeffner war die Weiterentwicklung des Bundesteilhabegesetzes, das Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll. Darüber hinaus setzte sie sich für die Verbesserung der Pflegebedingungen und Chancengleichheit ein.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt bremst bei Behindertenhilfe

Trauer und Entsetzen: Anteilnahme in den sozialen Medien

Nach Bekanntgabe ihres Todes auf der Webseite der Grünen-Fraktion im Bundestag äußerten sich Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien zu Aeffner.

So schreibt Jens Beeck, Bundestagsabgeordneter der FDP, auf Instagram: "Ich werde Sie vermissen - und in tief empfundener Trauer ihr ein ehrendes Andenken bewahren." Auch der FDP-Politiker setzt sich für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung ein.

Auch interessant: Grüne in Sachsen-Anhalt sehen die Demokratie im Stresstest

Lamya Kaddor, innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, beschreibt die 48-Jährige in einem Post auf X (früher Twitter) als "Kämpferin gegen Ungerechtigkeiten jeder Art". Die Grünen-Fraktion im Bundestag bekundet auch bei Instagram den Hinterbliebenen ihr Beileid.

Stephanie Aeffner im Bundestag: Von der Sozialarbeit in die Politik

Aeffner wurde 1976 in Baden-Württemberg geboren, studierte Sozialarbeit und engagierte sich beruflich für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Vor ihrem Einzug in den Bundestag war sie Landesbehindertenbeauftragte in Baden-Württemberg und setzte sich auf Länderebene für die Rechte benachteiligter Gruppen ein.

Lesen Sie auch: Wie Sachsen-Anhalt die Behindertenhilfe ab 2025 neu regeln will

Stephanie Aeffner, die selbst im Rollstuhl saß, arbeitete nach eigenen Worten "an einem Land, in dem Solidarität und Gerechtigkeit nicht nur Worte sind, sondern gelebte Realität".

Bei der Bundestagswahl am 27. September 2021 war sie als Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Pforzheim angetreten und über die Landesliste Baden-Württemberg ins Parlament gewählt worden.

Stephanie Aeffner gestorben: Großer Verlust mitten im Wahlkampf

Stephanie Aeffners politische Arbeit hinterlässt Spuren, insbesondere in den Debatten über soziale Gerechtigkeit und Inklusion. Ihr Tod bedeutet einen Verlust für die politische Landschaft, vornehmlich bei Themen, die benachteiligte Gruppen betreffen.