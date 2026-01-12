Werder Ketchup prägte den Alltag vieler Menschen in der DDR und ist bis heute erfolgreich. Trotz starker Konkurrenz bleibt die Marke gefragt und baut ihre Produktion aus. Was hinter dem Erfolg steckt und welche Pläne das Unternehmen verfolgt.

Klassiker aus dem Osten: Warum dieser DDR-Ketchup bis heute überzeugt

Werder Ketchup ist eine der wenigen Marken, die die Wende überdauert haben und noch heute verkauft werden.

Werder. – Es war ein Handgriff, den jeder kannte: Flasche nehmen, kurz schütteln, Deckel auf, Klecks drauf. Werder Ketchup war in der DDR das Ritual zu Bockwurst, Bratwurst oder – wenn vorhanden – Pommes.

Die Glasflasche stand auf Kantinentischen, in Gartenlauben und auf den wackeligen Klapptischen der Grillabende. Wenn irgendwo eine Bockwurst dampfte, war Werder nicht weit – genauso wie Bautz’ner Senf.

Ostprodukt mit Tradition: Die Ursprünge von Werder im Havelland

Doch die Alltagsikone hat ihre Wurzeln lange vor der DDR. Schon im Jahr 1873 schlossen sich in Werder im Havelland mehrere Obst- und Gemüsebetriebe zusammen. Sie wollten ihre Ernten besser nutzen und daraus haltbare Produkte machen.

Hergestellt wurden Saft, Marmelade und Obstwein. Von Ketchup war damals noch keine Rede. Trotzdem wurde hier der Grundstein für eine Marke gelegt, die später Millionen begleiten sollte.

Über viele Jahrzehnte wuchs der Betrieb ruhig und stetig, Frucht für Frucht, Glas für Glas. In einer Region, die für ihre Obstkulturen bekannt ist, entwickelte sich ein Unternehmen, das für zuverlässige Qualität stand.

Die Glasflasche prägt das Erscheinungsbild von Werder Tomatenketchup bis heute. Foto: Imago/Eventpress

1958 in der DDR: Der Beginn des Werder Tomatenketchups

Der entscheidende Schritt kam 1958. In diesem Jahr brachte Werder Tomatenketchup auf den Markt. Was zunächst nur eine neue Sorte war, wurde schnell ein großer Erfolg.

In der DDR gab es kaum fertige Ketchups. Und keiner schmeckte so ausgewogen wie der von Werder: tomatig, leicht süß, würzig und ohne Schärfe. Der Geschmack traf genau den Nerv der Zeit. Damit wurde Werder Ketchup zu einem festen Teil des Alltags in der DDR.

Auch die ikonische Glasflasche trug dazu bei. Sie stand für ein ehrliches Produkt ohne Schnörkel. Werder Ketchup gehörte bald zu fast jeder Mahlzeit, bei der Würstchen oder Pommes auf dem Tisch standen.

Wie Werder Ketchup die Nachwendezeit überstand

Mit der Wiedervereinigung änderte sich vieles. Aus Teilen des früheren VEB Werder Feinkost entstand die "Werdersche Wein & Früchte GmbH".

Doch der Betrieb musste sich plötzlich im freien Markt behaupten. Westliche Marken kamen in die Läden, alte Verkaufswege brachen weg. Die Zahl der Beschäftigten sank von mehr als 130 auf nur noch 26. Viele glaubten, dass die Geschichte von Werder damit zu Ende sei.

Ausgerechnet der Geschmack hielt die Marke aber am Leben. Die Nachfrage nach dem Original blieb groß. Das Sortiment wurde weitergeführt und langsam erweitert.

Später ging das Unternehmen an die Alteigentümer zurück und wurde danach an eine westdeutsche Unternehmerfamilie verkauft, die es bis heute führt.

Blick in die Flaschenabfüllung der Produktion Anfang der 2000er Jahre. Foto: Werder Feinkost

Seit 2003 trägt das Unternehmen den Namen "Werder Feinkost GmbH". Die Firma wurde moderner, blieb sich aber immer treu. Heute gibt es viele Werder-Varianten, darunter Bio-Ketchup, Curry-Ketchup, zuckerfreie Sorten sowie BBQ- und Grillsaucen.

ZDF-Test "Besseresser": DDR-Ketchup schlägt Westmarken

Dass diese Treue zum Geschmack keine bloße Ost-Nostalgie ist, zeigte sich auch im Test. In der ZDF-Sendung "Besseresser" traten bekannte Marken wie Heinz, Hela und Alnatura gegen Werder an: verkostet mit Pommes, analysiert im Labor, bewertet von Koch Tim Armann und Verbraucherschützerin Britta Schautz.

Das Ergebnis überraschte viele, aber nicht die, die Werder kannten: Der Geschmackssieger kam aus Brandenburg. Werder landete auf Platz eins. Tomatig, ausgewogen, mit feiner Currynote und als einzige Probe neben Hela sogar frei von Schimmelpilzgiften. In den anderen drei Marken wurden diese in geringen, aber unbedenklichen Mengen nachgewiesen.

Umzug: Neues Kapitel für den DDR-Klassiker Werder

Heute ist Werder der meistverkaufte Ketchup im Glas in Deutschland und Marktführer in Ostdeutschland. Und auch räumlich schlägt die Marke ein neues Kapitel auf: Seit Ende 2025 verlässt das Unternehmen nach mehr als 150 Jahren den historischen Standort nahe dem Bahnhof. Zu wenig Platz, enge Zufahrten und der zunehmende Verkehr hatten die Produktion dort an ihre Grenzen gebracht.

Mit dem Umzug an den Rand der Havelstadt hat das Unternehmen jetzt mehr Platz, bessere Verkehrswege und mehr Möglichkeiten, weiter zu wachsen. Denn vor allem im Westen Deutschlands sieht Werder noch viele neue Kunden.