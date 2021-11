Sachsen: Ausbildung in Handwerksbetrieben läuft trotz Corona-Krise stabil

Dresden/Leipzig/dpa - Die Handwerksbetriebe in Sachsen bilden in diesem Jahr trotz der Corona-Krise ähnlich viel Nachwuchs aus wie in den Vorjahren. Das berichteten die Handwerkskammern in Dresden und Leipzig am Dienstag. Im Kammerbezirk Dresden hatten demnach bis Ende November 2145 Lehrlinge eine Ausbildung begonnen.

Voriges Jahr waren es 2121 Menschen gewesen und im Jahr davor 2169. Im Kammerbezirk Leipzig seien 1317 Lehrstellen besetzt worden, drei Prozent weniger als 2020. Im Handwerk gebe es mehr als 130 verschiedene Ausbildungsberufe.