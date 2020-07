Ganove im Mansfelder Land klaut in der Wache Zündschlüssel und Streifenwagen

Helbra l Da war die Polizei in Helbra aber froh: Nur wenige Wochen nach der Tat konnte sie den kecken Autodieb dingfest machen. Umfangreiche Recherchen rund um die Gemeinde im Landkreis Mansfeld-Südharz führten zu dem 53-jährigen Delinquenten. In seiner Wohnung fanden die Ermittler den Schlüssel-Beweis in Form eines Schlüssels – des Fahrzeugschlüssels. Das dazugehörige Auto tauchte im wenige Kilometer entfernten Benndorf auf. Haftbefehl – der einschlägig bekannte Ganove ist hinter Schloss und Riegel, gegen seine Komplizin wird weiter ermittelt.

Warum die Aufklärung dieses Autodiebstahls für die Polizei so entscheidend ist? Es war ihr Auto, das gestohlen wurde, ein Polizeiauto. Das Fahrzeug, mit dem zum Beispiel – Autodiebe gejagt werden.

Warum der Dieb ausgerechnet einen Streifenwagen brauchte und wie es ihm gelang, problemlos in die Dienststelle einzubrechen, um dort den Schlüssel zu stibitzen – das werden die Beamten bestimmt herausfinden. Zumindest müssen sie jetzt nicht mehr zu Fuß ermitteln.