Nach dem die Flucht von einem Robbenbaby in Redwood City auf einem Parkdeck endete, machte es ein Nickerchen bei der Feuerwehr.

Redwood City (dpa) l Die Feuerwehr in Kalifornien hat ein Robbenbaby auf einem Parkdeck eingefangen. Nach den Strapazen der missglückten Fluchtversuche legte das fünf Monate alte Jungtier dann ein Nickerchen ein, wie ein am Sonntag (Ortszeit) von der Feuerwehr in Redwood City veröffentlichtes Video zeigte. Wie die Robbe auf das Parkdeck gelangte, ist unklar.

Nachdem ein Anrufer auf das Tier hingewiesen hatte, waren Einsatzkräfte am Sonntagmorgen in der Stadt an der Bucht von San Francisco ausgerückt. Das Robbenbaby hatte sich offenbar auf dem Parkdeck verirrt. Dessen Fluchtversuche blieben angesichts einer geschickt eingesetzten Seilschlinge vergeblich. In der Feuerwache döste das Robbenbaby schließlich weg, nachdem es für einige Fotos posiert hatte. "Das ist so süß. Besonders der Teil, wo er seinen Kopf nicht mehr hochhalten kann, weil er so müde ist!", kommentierte ein Nutzer den Videoclip.

Mitarbeiter des Marine Mammal Center (Meeressäugerzentrum) brachten die kleine Robbe später in das zum Zentrum zugehörige Krankenhaus im nahegelegenen Sausalito. Dort sollte das Tier zunächst untersucht werden. Santos, wie das Robbenbaby auch genannt wird, wirke munter, zitierte der Sender CNN einen Sprecher des Zentrums, Giancarlo Rulli. Bei dem Tier handele es sich um einen Nördlichen Seebären. Es sei ungewöhnlich, Vertreter der Spezies an Land zu finden. Laut US-Ozeanbehörde NOAA verbringen die Robben die meiste Zeit im offenen Ozean fernab der Küste und auf abgelegenen Inseln.