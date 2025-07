Zahlreiche Feuerwehren waren am 5. Juli im Einsatz als eine riesige Fläche nahe Pakendorf brannte. Seitdem sind sie im Dauereinsatz, denn der Waldbrand flammte immer wieder auf.

Die Feuerwehr am Montag im Einsatz bei Pakendorf, nach dem großen Waldbrand am 5. Juli. Immer wieder flammten kleinere Feuer auf.

Pakendorf. - Aufatmen bei der Feuerwehr im Raum Zerbst. Der anhaltende Regen hat endlich vollbracht, was elf Tage lang nicht gelang: das Feuer am Wald in Pakendorf endgültig zu löschen.

Nach dem großen Waldbrand am 5. Juli kamen immer wieder Feuer auf. „Das Feuer brannte unterirdisch weiter“, sagt Stadtwehrleiter Denis Barycza. Der Waldboden mit seiner humusreichen Schicht, wäre dafür mehr als geeignet.

Regen unterstützt bei Eindämmung des Feuers

Manchmal waren es Feuer, manchmal nur rauchende Stellen, die an die Oberfläche kamen – egal welche Meldungen die Wehr erreichten: Die Feuerwehr rückte immer aus. Die Ortswehr Jütrichau war insgesamt elf Mal im Einsatz in Pakendorf.

Als der Wetterdienst Regen für das jüngste Wochenende ankündigte, war man schon voller Hoffnung, dass es ein Ende haben würde. „Da hatten wir wirklich drauf gesetzt“, so Denis Barycza. Der Wind hatte die Tage zuvor zusätzlich die Situation verschärft. Doch am Montag rückten die Feuerwehrleute wieder aus.

Nun aber scheint es geschafft. Seit Dienstag war kein Einsatz mehr in Pakendorf.