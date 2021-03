Xi Jinping (l), Präsident von China, und Li Keqiang, Ministerpräsident von China, nehmen an der Eröffnungssitzung der Jahrestagung des Volkskongresses in der Großen Halle des Volkes teil. Foto: Andy Wong/dpa

Chinas Ziel ist es in diesem Jahr wirtschaftlich um "mehr als sechs Prozent" zu wachsen, so der chinesische Regierungschef Li Keqiang.

Peking (dpa) l China will in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von "mehr als sechs Prozent" erreichen. Das geht aus dem Arbeitsbericht hervor, den Regierungschef Li Keqiang am Freitag in Peking zur Eröffnung der Jahrestagung des Volkskongresses vorlegte.

Nachdem der Premier im Vorjahr wegen der Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie davon abgesehen hatte, wie sonst üblich eine solche Vorgabe zu machen, setzte er damit – entgegen vielen Erwartungen – doch wieder ein Ziel für die zweitgrößte Volkswirtschaft.

Im Vorjahr waren trotz des Einbruchs der Wirtschaft nach der Ausbreitung des Virus besonders zum Jahresbeginn noch 2,3 Prozent Wachstum erreicht worden. Peking hatte mit einem massiven Konjunkturprogramm reagiert. So erwartet der Internationale Währungsfonds in diesem Jahr in China sogar 8,1 Prozent Wachstum.

Während die Welt eine Rezession erlebt, war China im vergangenen Jahr die einzige große Volkswirtschaft, die Wachstum verzeichnete. Der Premier kündigte auch an, dass der Anteil des Haushaltsdefizit an der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr mit 3,2 Prozent doch wieder über der als kritisch geltenden Marke von drei Prozent liegen wird.