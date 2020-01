Bei einem Schulbusunfall in Thüringen sind mindestens zwei Kinder ums Leben gekommen.

Eisenach (dpa) - Ein Bus mit mehr als 20 Schulkindern an Bord ist am Donnerstagmorgen bei Berka im Hainich im Wartburgkreis (Thüringen) verunglückt. Mindestens zwei Kinder kamen dabei ums Leben. Dabei seien mehrere Grundschulkinder schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Genauere Angaben zur Zahl der Verletzten konnte sie zunächst nicht machen.

Der Bus war demnach von Eisenach nach Berka vor dem Hainich unterwegs. Dabei sei er von der Straße abgekommen und in einen Wasser führenden Graben gerutscht. Am Morgen seien die Straßen in der Region sehr glatt gewesen. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.