In Sachsen-Anhalt sind mehr als 2.700 Windenergieanlagen installiert. Viele Anlagen werden derzeit aber modernisiert und ausgetauscht. Damit hat das Land ein Alleinstellungsmerkmal.

Zubau an Windenergie

Im Windpark Elster (Landkreis Wittenberg) sind vergangenen Monat neue Anlagen in Betrieb genommen worden. (Archivbild)

Magdeburg - Beim Zubau neuer Windkraftanlagen wird in Sachsen-Anhalt vor allem auf die Modernisierung alter Anlagen gesetzt. Im ersten Halbjahr wurden nach Angaben des Bundesverbands Windenergie 24 Anlagen mit einer Leistung von knapp 147 Megawatt installiert. Dabei sei die komplette Leistung durch sogenannte Repowering-Maßnahmen gekommen, also der Modernisierung und dem Austausch alter Anlagen. Mit 100 Prozent habe Sachsen-Anhalt somit deutschlandweit die höchste Repowering-Quote verzeichnet.

Sachsen-Anhalt liegt bei Leistung auf Platz 5

Am Zubau der bundesweit neu installierten Leistung, lag der Anteil Sachsen-Anhalts den Angaben des Branchenverbands zufolge bei 6,7 Prozent. Vor allem Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen legten im ersten Halbjahr beim Zubau von Windenergie deutlich zu. Die beiden Bundesländer waren für die Hälfte der neu installierten Leistung verantwortlich.

Insgesamt stehen in Sachsen-Anhalt 2.738 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 5.631 Megawatt. Das entspricht rund 8,6 Prozent am Gesamtanteil in Deutschland. Nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen liegt Sachsen-Anhalt damit beim Thema Windenergie auf Platz 5 im deutschlandweiten Vergleich.