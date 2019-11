In einem Baumarkt in Köln ist ein Mann von mehreren herabfallenden Rigips-Platten getötet worden.

Köln (dpa) l In einem Kölner Baumarkt ist ein Kunde ist von herabstürzenden Rigipsplatten erschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte ein Notarzt den 69-Jährigen nicht mehr retten. Nach ersten Ermittlungen befand sich der Mann mit Begleitern gegen 8.20 Uhr in der Materialausgabe des Baumarktes. "Nach ersten Zeugenaussagen soll der Rentner mit seinen Helfern Rigips-Platten aus dem Warenlager in sein Fahrzeug geladen haben", hieß es von der Polizei.

"Dabei soll ein Palettenturm umgestürzt sein." Der Rentner habe es nicht mehr geschafft, auszuweichen – und sei getroffen worden.