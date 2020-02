Das neuartige Coronavirus hat Österreich erreicht. Eine 24-jährige Mitarbeiterin des Hotels und ihr Freund seien positiv auf das Virus getestet worden, berichtete ein Sprecher der Klinik in Innsbruck. Beide stammten aus dem Raum Bergamo in Italien. Auch in Baden-Württemberg gibt es die erste bestätigte Infektion. Foto: Expa/Johann Groder/dpa