Ein brennendes Flugzeug des Typs "Eurofighter" ist am Himmel über der Kleinstadt an der Mecklenburgischen Seenplatte zu sehen. Am 24.06.2019 stießen über dem Fleesensee, etwa 100 Kilometer Luftlinie nördlich von Berlin, zwei Eurofighter zusammen und stürzten ab. Foto: Thomas Steffan/dpa