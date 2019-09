Die vom University College London Centre for Space Exochemistry Data Research zur Verfügung gestellt Darstellung eines Künstlers zeigt den Exoplanet K2-18b (r) und seinen Gaststern (l) und einen begleitenden Planeten in diesem System. Zum ersten Mal haben Astronomen Wasser auf einem Planeten in der lebensfreundlichen Zone eines anderen Sterns nachgewiesen. Die sogenannte Supererde kreist um einen Zwergstern im Sternbild Löwe und hat rund die achtfache Masse und mehr als den doppelten Durchmesser unseres Heimatplaneten. Foto: M. Kornmesser/ESA/Hubble/dpa