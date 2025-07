Ein Streit ums Baden am Großen Schachtsee, der dem Landrat persönlich genommen wird, der Jugendbeirat in Staßfurt arbeitet sich immer mehr ein, Calbe bekommt einen neuen Markt: Im Ticker von Dienstag, 8. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.55 Uhr: Er hatte für jemanden ein Smartphone aktiviert und als kleinen Dank dafür statt der gewünschten 50 Euro einfach mal einen Laptop bekommen: Nun musste sich ein 22-Jähriger aus Aschersleben wegen Hehlerei im Amtsgericht Aschersleben verantworten.

Er hatte diesen Laptop nämlich für 100 Euro weiterverkauft und so effektiv 50 Euro Gewinn erzielt, warf ihm die Staatsanwaltschaft vor. Der junge Mann hatte bereits vor der Polizei gestanden, dass er gewusst habe, dass der Laptop nicht Eigentum des Mannes war, dem er das Smartphone aktiviert hatte.

Einen Laptop für 100 Euro weiterverkauft hat ein Mann, der jetzt in Aschersleben verurteitlt worden ist. (Symbolfoto: dpa)

Vor Strafrichter Christian Häntschel räumte er auch die Hehlerei ein und so fiel die erste Strafe nach Erwachsenenstrafrecht für den 22-Jährigen milde aus. „Das gibt einen großen Bonus“, sagte Häntschel.

Er verurteilte den 22-Jährigen zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 15 Euro, also 225 Euro. Die Staatsanwaltschaft hat aber noch Rechtsmittel, sagte Häntschel mit Hinweis, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. (dan)

Wie verboten ist das Baden im Schachtsee?

6.26 Uhr: Der Streit um die Schließung des Campingplatzes am Schachtsee in Wolmirsleben dreht sich jetzt auch ums Schwimmen im See.

Vergangenes Idyll: Am Schachtsee in Wolmirsleben könnte gebadet werden, wenn die ganze Anlage nicht versiegelt wäre. (Archivfoto: René Kiel)

Er ist ziemlich persönlich geworden und hat es auf Flyern bis nach Nienburg vor die Haustür von Landrat Markus Bauer geschafft. Was der dazu sagt, sagen wir Ihnen hier.

So arbeitet der Jugendbeirat in Staßfurt

6.10 Uhr: Wie läuft's eigentlich beim Jugendbeirat in Staßfurt? Das reaktivierte Gremium hat mehrere Sitzungen absolviert und bringt sich ein.

Martha Czuratis (rechts) ist die Vorsitzende des Jugendbeirats. Zusammen mit ihren Mitstreitern war die 15-Jährige unter anderem mit einem Stand beim Salzlandfest vertreten. (Foto: Falk Rockmann)

Auch wenn es in der Zusammenarbeit mit der Stadt manchmal knirscht. Wie die Jugendlichen arbeiten, erklären wir Ihnen hier.

Ein neuer Penny-Markt für Calbe

5.54 Uhr: Der Handel investiert in den Standort Calbe. In der Barbyer Straße soll in den nächsten Monaten ein neuer Penny-Markt entstehen.

Der Neubau ist bereits groß angekündigt. (Foto: Thomas Höfs)

Dazu hat der Discounter bereits ein altes Gebäude neben dem bisherigen Standort abgerissen, um dort Platz für ein neues Gebäude zu schaffen.