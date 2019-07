Italiens Innenminister beschwert sich bei McDonalds.

Wien l Ikk makke dir eine Angebot, dass du nickt ablehne kannst

Was hat dieser Standard-Satz aus Mafia-Filmen mit der aktuellen Werbekampagne vom McDonalds zu tun? Hier die Antwort: In Österreich warb der Burgerbrater auf Plakaten mit dem Slogan Für echte Mampfiosi. Einer hat dieses kulinarische Angebot doch abgelehnt: Italiens Innenminister Matteo Salvini (hat sich sonst eher als Wegschicker von Flüchtlingsschiffen einen Namen gemacht) wettert seit Tagen via Twitter über den, haha, geschmacklosen Werbespruch.

War es die massive sozialmediale Burger-Wehr, die die Macher von McDonalds so beeindruckte, dass sie das Wort Mampfiosi in Windeseile auf allen Plakaten mit Amici (Freunde) überklebte? Plus förmliche Entschuldigung bei allen Italienern. Oder war es doch ein nachdrückliches Argument aus dem Umfeld des Paten (irgendwas wie Betone an die Fuße)? Zumindest ist die Ehre der Mampfiosi wieder hergestellt. Und McDonalds freut sich über eine Story, die kein augefuchster Werbestratege besser hätte erfinden können. Salvini sei Dank.