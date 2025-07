Barcelona - Der FC Barcelona und Marc-André ter Stegens Rivale Wojciech Szczesny setzen ihre Zusammenarbeit wie erwartet fort. Wie die Katalanen mitteilten, wurde der Vertrag mit dem 35 Jahre alten polnischen Keeper um zwei Jahre bis 2027 verlängert.

Die Zukunft von Deutschlands Nationaltorwart ter Stegen in Barcelona ist damit ungewisser denn je. Schon vor einigen Wochen hatte Barça den 24 Jahre alten Joan García vom Stadtrivalen Espanyol verpflichtet. Der Spanier gilt als potenzieller Nachfolger für ter Stegen als Nummer eins. Szczesny wiederum war im vergangenen Herbst nach einer schweren Knieverletzung von ter Stegen verpflichtet worden und hatte ursprünglich nur einen Vertrag bis zu diesem Sommer.

Aufgrund der Konstellation gab es daher in den vergangenen Wochen immer wieder Spekulationen über einen Abgang von ter Stegen, dessen Vertrag in Barcelona noch knapp drei Jahre gültig ist. Wegen der weiterhin hohen Schulden kann sich der Club einen teuren Ersatzkeeper nicht leisten. Als mögliche neue Arbeitgeber des 33-Jährigen wurden zuletzt der FC Chelsea, Manchester City, Manchester United, Galatasaray Istanbul und die AS Monaco gehandelt.