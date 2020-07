Der Personalausweis hat keinen Respekt vor unserer wahren Identität.

Die Niederländer gehen voran, aber nicht bis ans Ende. Sie wollen im Ausweis nicht mehr das Geschlecht angeben, weil sich ein kleiner Teil ihrer Bürger falsch eingeordnet fühlt und diese Zuweisung als diskriminierend empfindet.

Größe nicht in den Ausweis

Aber warum nur das Geschlecht? Kleine Menschen - vor allem - sorry - „männliche“ kleine Menschen werden eindeutig diskriminiert. Sie verdienen statistisch gesehen sogar weniger und haben weniger Erfolg bei den - sorry - „weiblichen“ Menschen. Eine Größenangabe gehört also einfach nicht in den Ausweis. Jeder sollte das Recht auf Einlagen und Gleichberechtigung haben.

Augenfarbe kann diskriminieren

Und die Augenfarbe? Was ist, wenn blaue Augen dazu führen, dass ein Mensch mit ausgeprägter mediterraner Identität als Mensch norddeutscher Herkunft eingestuft wird? Das ist diskriminierend und respektlos. Auch die Augenfarbe gehört nicht in den Ausweis.

Der Name ist gefährlich

Und der Name? Hier kann der Autor als Betroffener einiges beitragen. Wer ein „Alois“ in seinem Ausweis stehen hat, läuft ohne Zweifel Gefahr, als Bayer und - schlimmer noch - als Anhänger des FC Bayern identifiziert zu werden. Für einen echten Norddeutschen ist das schlimmer als eine kleine Ungenauigkeit bei der Geschlechter-Zuordnung.

Ausweis abschaffen

Wir müssen also auch den Namen aus dem Ausweis tilgen. Warum nicht gleich ganz abschaffen? Wie sagte der amerikanische Schriftsteller Ambrose Bierce? „Der Pass stellt den Reisenden als Fremden bloß und setzt ihn gezielter Mißbilligung und Schmach aus.“