Bestellt, aber nicht bezahlt: Aus Liebeskummer geriet eine 19-Jährige in den Strudel der Pizza-Kriminalität. Foto: dpa

Merkwürdige Bestell-Orgie beschäftigt sogar die Polizei

Steyr l Eine Pizza ist immer so gut wie ihre Zutaten. Das trifft auch auf Geschichten wie diese zu. Hauptzutat hier: Pizza. Also 50 Pizzen. Bei denen die Zutaten ausnahmsweise eine eher untergeordnete Rolle spielen. Die Pizza-Posse trug sich im oberösterreischischen Steyr zu. Zentrale Akteurin ist eine junge Frau (19), die diese 50 Pizzen bestellt hat. Nicht auf eimal, sondern über Wochen, immer an eine andere Adresse und einen anderen Empfänger. Den es unter der angegebenen Lieferanschrift natürlich nicht gab. Der Pizzabote blieb jedesmal auf Prosciutto/Salami/Quattro formaggi/Parma/Margherita ... sitzen.

Der Fall beschäftigte die örtliche Polizei über Monate. Jetzt also der sensationelle Fahndungserfolg. Und nach eingehender Befragung der Delinquentin auch das Motiv: Sie wollte dem Boten, es handelt sich um ihren Ex-Freund, eins auswischen. Fall aufgeklärt. Ob der Polizeichef seinen tüchtign Ermittlern daraufhin wirklich eine Runde Prosciutto/Salami/Quattro formaggi/Parma/Margherita ... spendiert hat, ist nicht überliefert.