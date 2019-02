Falls im Wutraum die Baseball-Schläger ausgehen: In dieser Firma im US-Staat Kentucky wird laufend Ersatz produziert. Foto: dpa

Entspannt am Pool abhängen und nichts machen? Ein Hotel auf Griechenland bietet seinen Gästen jetzt an, einfach auszurasten.

Hersonissos l Haben Sie sich im Urlaub schon mal geärgert, also so richtig? Über miserablen Service, warmes Bier und kalten Kaffee, quietschende Betten, lärmende Zimmernachbarn, utopische Skipass-Preise, nervige Kinder, nörgelnde Rentner – über Schimmel im Schrank, Pommes im Pool, Kakerlaken im Korridor? Dann wäre vielleicht das Cooks Club Hotel auf Kreta eine Option.

Nicht, dass es in dem noch fast nagelneuen Haus irgendeinen dieser Mängel geben würde. Aber falls irgendwann doch, haben die Betreiber schon jetzt vorgesorgt. Im Rage Room (zu Deutsch Wutraum) kann Urlauber seinen Frust über was auch immer mit bereitliegendem Baseballschläger an vom Hotel liebevoll drapierten Porzellanvasen auslassen.

Erfahrene Psychologen wissen: Wer auf diese Weise Dampf ablässt, hat meist gar keine Lust mehr auf irgendwelche Beschwerde-Formulare und nachträgliche Rabatt-Verhandlungen mit dem Reiseveranstalter. Am Ende eine Win-win-Situation. Mal sehen, wann die ersten Wuträume in Flughäfen, Bahnhöfen oder Behördenwartezonen eröffnet werden ...